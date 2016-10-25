Ученые открыли новые свойства памяти человека

Американские ученые смогли доказать, что память человека можно изменить, даже без его ведома и согласия. При этом методы изменения памяти довольно просты и основываются на общественном взаимодействии. Человеческая память формируется не самостоятельно, в этом процессе задействованы люди, с которыми он взаимодействует. Содержимое памяти можно менять. Это случается при общении с людьми, которые вносят что-то новое, искажают, или вообще, стирают некоторые участки памяти, сообщает «Народные Новости».

Это явление имеет и позитивные стороны. Первое, память меняется путём общественного подавления воспоминаний. Второе, активный собеседник способен скорректировать воспоминания, перенеся интерес человека на какие-либо моменты, или даже полностью вытеснить их. Кроме того, любое воспоминание меняет предыдущую информацию, хранящуюся в отдельном участке мозга.

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