Ученые открыли новую опасность солнечного загара

Австралийские ученые пришли к выводу, что ультрафиолетовое излучение при низких температурах способствуют накоплению повреждений ДНК.

Эксперты наблюдали за головастиками полосатой болотной лягушки и за тем, как на них действует ультрафиолетовая радиация. Выяснилось, что у личинок при низких температурах быстрее деградировала ДНК, - сообщает «ВладТайм».

По мнению экспертов, это работает и на людях. Ультрафиолетовое излучение представляет собой высокую энергию, которая провоцирует разрыв оснований ДНК. Изменения в результате приводят к мутациям и гибели клеток.