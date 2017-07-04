Ученые открыли новую опасность солнечного загара
Австралийские ученые пришли к выводу, что ультрафиолетовое излучение при низких температурах способствуют накоплению повреждений ДНК.
Эксперты наблюдали за головастиками полосатой болотной лягушки и за тем, как на них действует ультрафиолетовая радиация. Выяснилось, что у личинок при низких температурах быстрее деградировала ДНК, - сообщает «ВладТайм».
По мнению экспертов, это работает и на людях. Ультрафиолетовое излучение представляет собой высокую энергию, которая провоцирует разрыв оснований ДНК. Изменения в результате приводят к мутациям и гибели клеток.
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