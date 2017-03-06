Ученые открыли новую опасность соцсетей

Чем больше человек использует социальные сети, тем выше вероятность того, что он является социально изолированным и чувствует одиночество.

Учеые провели исследование согласно которму, использование соцсетей не является панацеей для тех людей, которым тяжело адаптироваться в социуме, - сообщает «Экономика сегодня».

Кроме того, частое «зависание» в Facebook или Twitter свидетельствует о том, что человек часто испытывает одиночество и пытается восполнить отсутствие отношений с другими людьми в своей жизни.