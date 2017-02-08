Ученые открыли новую меру времени
Швейцарская группа ученых смогла измерить самый быстрый процесс во Вселенной. Они определили промежуток времени, который тратит возбужденный электрон на то, чтобы осуществить побег из атома.
Ученые думают, что открытие позволит им создать самые точные атомные часы. Кстати, по данным экспертов, последние элкетроны начинают спешить или отставать всего лишь на одну секунду через миллиарды лет, - сообщает «Экономика сегодня».
Исследователи утверждают, что благодаря сделанному открытию они смогли прикоснуться к самой сути времени.
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