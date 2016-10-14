Ученые осуществили прорыв в квантовой телепортации
Канадские ученые совершили значительный прорыв в квантовой телепортации. Специалисты NASA провели под городом Калгари «темные» кабели и переправили в другую точку города определенное число фотонов.
Объекты смогли переместиться почти на шесть километров. Как думают ученые, исследование может помочь в разработке квантовой сети, сообщает «Vista News».
По словам главы исследования, этот прорыв в квантовой телепортации показывает, что проблемы с передачей данных могут быть легко ликвидированы. Последствия эксперимента помогут ученым приступить к разработке квантового интернета.
Также телепортация будет актуальна для передачи зашифрованной информации. Предполагается, что отправитель может передать данные по частям, а преступник не сможет их перехватить.
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