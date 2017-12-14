Ученые опровергли зависимость между болью в суставах и погодой

Боль в суставах никоим образом не связана с ненастной погодой. К такому выводу пришли ученые Гарвардского университета, исследовав данные свыше полутора миллионов пенсионеров в США.

Ученые сравнивали количество обращений пожилых людей к врачам с жалобами на боли в суставах и спине в солнечную и дождливую погоду. При этом учитывали географические условия, характеристики пациентов и наличие у них хронических заболеваний.

Выяснилось, что люди жаловались на боли в ясные дни чаще, чем в ненастные. При этом исследователи отметили, что разница эта невелика, поэтому ни о какой взаимосвязи здесь также речи быть не может, сообщает издание BMJ.