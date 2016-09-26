Ученые опровергли миф о настроении человека

Научные сотрудники из Нидерландов решили повторить научную работу двадцативосьмилетней давности, и это помогло опровергнуть один из самых распространенных мифов.

Психологическое исследование должно было опровергнуть или подтвердить теорию об обратной связи мимики с настроением людей, сообщает Lenta.ru

На протяжении долгих лет ученые были уверены, что настроение человека имеет связь с положением его тела и выражением лица. Это подтверждали многие эксперименты и исследования, последний из них был проведен в 1988 году. В этом эксперименте ученые просили респондентов улыбнуться, когда у них между зубами находился карандаш, и людям действительно становилось смешно. Когда люди держали карандаш между губ, и их попросили хмуриться, то эффект был соответствующий.

До этого специалисты говорили о том, что настроение человека имеет связь с кишечными бактериями.