Ученые опровергли миф о настроении человека

Научные сотрудники из Нидерландов решили повторить научную работу двадцативосьмилетней давности, и это помогло опровергнуть один из самых распространенных мифов.

Психологическое исследование должно было опровергнуть или подтвердить теорию об обратной связи мимики с настроением людей, сообщает Lenta.ru

На протяжении долгих лет ученые были уверены, что настроение человека имеет связь с положением его тела и выражением лица. Это подтверждали многие эксперименты и исследования, последний из них был проведен в 1988 году. В этом эксперименте ученые просили респондентов улыбнуться, когда у них между зубами находился карандаш, и людям действительно становилось смешно. Когда люди держали карандаш между губ, и их попросили хмуриться, то эффект был соответствующий.

До этого специалисты говорили о том, что настроение человека имеет связь с кишечными бактериями.

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