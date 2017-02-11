Ученые опровергли мифы о феромонах человека

Ученые в рамках исследования влияния феромонов пришли к выводу, что они способны сообщить окружающим о здоровье и плодородии, подавая сигнал в виде запаха. Впервые феромоны были обнаружены специалистами в 1959 году, когда они вывели формулу бомбикола во время исследования шелкопрядов. Исследования проходили на кроликах, змеях, лягушках, слонах. Тогда ученые сделали вывод, что феромоны передают особям противоположного пола важную информацию о здоровье, привлекательности и фертильности.

О том, что люди также выделяют феромоны, стало известно немногим позже. На данный момент ученые так и не смогли объяснить, какие именно химические вещества входят в состав феромонов. Не удалось также, и вывести формулу. Однако известно, что на некоторых женщин запахи мужчин действуют как сигнал об их здоровье. С другой стороны, феромоны женщин сигнализируют мужчинам о готовности партнерши к зачатию здоровых детей, - сообщает «Экономика сегодня».

Ученые также развенчали миф о действенности духов с ферамонами, продвигаемых некоторыми парфюмерными компаниями. В продаваемых духах парфюмеры используют анростенол, входящий в состав феромонов обезьян и не оказывающий никакого реального влияния на человека.

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