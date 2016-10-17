Ученые определят вес самой легкой материи во Вселенной

Немецкие физики в рамках экспериментального проекта KATRIN планируют вычислить массу нейтрино — легчайшей во Вселенной формы материи. Учеными открыты три вида нейтрино - тау, электронные и мюонные частицы. Также есть и антинейтрино.

О нейтрино известно, что разные его виды периодически превращаются друг в друга – этот процесс называют «осцилляциями», а также то, что они имеют ненулевую массу. Экспериментаторы решили вычислить массу «неуловимых» частиц при помощи так называемого метода исключения, сообщает РИА Новости.

Как объясняют ученые, замеры могут длиться порядка пяти лет. В итоге, специалисты намерены получить массу нейтрино с точностью, превышающей 0,2 электронвольт. Такая высокая точность просто необходима, ведь масса нейтрино очень мала. Физики настроены оптимистически и рассчитывают получить первые данные уже в 2017 году.