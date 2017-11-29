Ученые определили возраст гробницы Иисуса Христа

Возраст гробницы с телом Иисуса Христа составляет около 1700 лет, ее построили через 300 лет после его смерти, выяснили исследователи.

Такие выводы приводятся на сайте Национального географического общества. При этом ученые не знают, были ли в гробнице когда-либо останки Ииссуса.

При определении возраста гробницы использовали метод оптического датирования, который позволяет узнать, когда кварц (минерал, содержащийся в известняке, из которого сделано ложе Христа) последний раз испытал влияние солнечного света.

В результате исследования выяснилось, что плита изготовлена около 345 года до н.э., вскоре после завершения правления римского императора Константина Великого. По легенде, гробницу в 327 году обнаружила его мать – Елена – и основала на этом месте храм Гроба Господня.

В октябре 2016 года гробницу открыли для реставрации. Стоимость работ составила более 4 млн долларов.

Новости по теме
Теги:
События: наука
Персоны: ученые
Следующая новость Китайскими авто можно управлять на расстоянии

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО