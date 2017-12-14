Ученые определили влияние курения на привлекательность

Британские ученые из Университета Бристоля провели исследование и установили, что курящие женщины выглядят менее привлекательными в глазах мужчин.

В исследовании приняли участие свыше 500 человек. Испытуемых просили выбрать одно изображение более привлекательного, по их мнению, человека. В результате, две трети мужчин отдали предпочтение некурящей девушке. При этом, 68 процентов женщин сделали аналогичный выбор.

На основании эксперимента ученые сделали вывод, что курение негативно влияет на внешний вид. Особенно наглядно разница выглядит на близнецах, так как они являются генетически идентичными, и у них одинаковый процесс старения, сообщает агентство Nation news.

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