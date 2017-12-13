Ученые определили 300 видов льда

Японские ученые из университета Окаямы определили более 300 видов пористых молекулярных конструкций льда, полученных из цеолитных каркасов и космических фуллеренов.

По словам ученого Такахиро Мацуи, помимо уже смоделированного цеолитного льда может существовать еще менее плотная фаза, названная «воздушным льдом».

Обнаружено, что гипотетическая цеолитная ледяная фаза менее плотная и более стабильная, чем разреженные структуры льда, о которых сообщали ранее.

Ученые пояснили, что лед, распространенный на поверхности Земли, - это гексагональная кристаллическая структура.

При этом, высоко в атмосфере находится кубический лед.

Кроме них, в природе не наблюдается других структур, дающих воду в твердом состоянии, сообщает «Научная Россия».