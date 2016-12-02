Ученые определили вес техносферы Земли

Британские ученые заявили о том, что на сегодняшний день масса произведенного человеком имущества достигает 30 триллионов тонн.

В расчеты охвачены здания, дороги, сельскохозяйственные угодья и любые предметы, созданные человеком. Но, как подмечают авторы исследования, они не учитывали при расчетах объемы построек, поскольку для этого необходимо было бы создавать особые трехмерные карты Земли, - сообщает «ФАН».

На сегодняшний день, согласно расчетам ученых, на 1 квадратный метр поверхности нашей планеты приходится 50 кг антропогенного давления.