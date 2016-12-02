Ученые определили вес техносферы Земли
Британские ученые заявили о том, что на сегодняшний день масса произведенного человеком имущества достигает 30 триллионов тонн.
В расчеты охвачены здания, дороги, сельскохозяйственные угодья и любые предметы, созданные человеком. Но, как подмечают авторы исследования, они не учитывали при расчетах объемы построек, поскольку для этого необходимо было бы создавать особые трехмерные карты Земли, - сообщает «ФАН».
На сегодняшний день, согласно расчетам ученых, на 1 квадратный метр поверхности нашей планеты приходится 50 кг антропогенного давления.
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