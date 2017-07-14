Ученые определили самую ленивую в мире страну

Ученые из США изучили данные смартфонов для измерения уровня активности жителей разных стран мира. Всего в исследовании участвовало 717 тысяч человек из 111 стран мира. С помощью акселерометров специалисты сравнивали, как часто они ходят пешком.

Оказалось, что в среднем каждый человек совершает 4961 шагов в течение 95 дней. Самыми активными оказались жители Гонконга (6880) и КНР (6189). Самыми ленивыми — жители Малайзии (3963) и Саудовской Аравии (3807), а также Индонезии (3513). Россияне оказались примерно в середине списка с показателем 5969 шагов, - сообщает «Вечерняя Москва».

Эксперты считают, что среднее число шагов не связано с показателями уровня ожирения в некоторых странах. С ожирением связан показатель «неравенства активности» — разницы между самыми ленивыми и самыми активными гражданами страны.

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