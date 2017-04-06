Ученые определили рацион древних обитателей Дальнего Востока

Благодаря российским ученым, а также их коллегам из Японии удалось узнать, какой рацион был у людей континентальной части Приморья, начиная с периода каменного века. Они тогда питались животными и растительностью, которая находилась вокруг них, а также выходили в море за рыбой.

Группа ученых провели массовые исследования для того, чтобы обнаружить рацион древних людей в регионе Приморья. Они изучали старую посуду, которую до этого удалось найти археологам, а ее возраст составляет около 4 тысяч лет до нашей эры. Анализ показал, что человечество тогда питалось животными, растительностью и рыбой, которая была в достатке в этом регионе, - сообщает «ТАСС».

Исследователи добавляют, что в результате совместной работы они установили точные даты, когда пришли люди в эту часть Земли. Факты о жизни и питании людей в Приморье являются очень важными для всего человечества.