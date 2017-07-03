Ученые определили полезные свойства горького шоколада

Научные сотрудники из Италии определили полезные свойства горького шоколада. Особенно этот продукт медики советуют пожилым людям и женщинам, страдающим от бессонницы.

Горькие сорта шоколада за счет содержания в зернах какао большого содержания флавонолов помогают мозгу человека качественнее работать с визуальной информацией, сохраняют концентрацию внимания, быстроту реакции и улучшают другие когнитивные функции, в том числе и речь в пожилом возрасте. Горький шоколад, содержание какао в котором превышает 70 процентов, очищает сосуды от холестерина, препятствует формированию тромбов и улучшает кровоснабжение мозга, - сообщает «Vevby.ru».

Эксперты уверены, что горький шоколад отлично восстановит силы после бессонной ночи. Рекомендованная доза - две дольки в сутки, при этом употреблять эту сладость следует продолжительный период.