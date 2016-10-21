Ученые определили места хранения эмоций в головном мозге

Японские ученые нашли места хранения эмоций в головном мозге. Выяснилось, что положительные и отрицательные эмоции хранятся в разных участках миндалины. Специалисты из Института физико-химических исследований RIKEN Сусуму Тонегавы удостоверили свои гипотезы с помощью опытов на мышах.

Вначале исследователи в лабораторных условиях ударяли мышей небольшим зарядом тока и фиксировали, где у них откладываются пережитые негативные ощущения, сообщает «Life.ru»

Во второй части эксперимента специалисты бросали в клетку к мышам-самцам группу самок и наблюдали, где акцентируются радостные эмоции. Выяснилось, что за хранение эмоциональных воспоминаний откликаются миндалины, расположенные внутри височных долей головного мозга. Позитивные эмоции хранятся в задней части миндалевидного тела, отрицательные – в передней части.