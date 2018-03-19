Ученые «оживили» президента США Джона Кеннеди
Группе британских специалистов удалось воссоздать голос Кеннеди и записать речь, которую 35-й президент США не успел произнести.
С помощью специальной техники ученые обработали записи нескольких сотен выступлений Кеннеди. Это позволило из создать банк из более 100 тысяч звуковых отрывков продолжительностью в десятые доли секунды.
В ходе работы учитывалось, то какие интонации использовал Кеннеди в своих речах, а также выделение им слов в зависимости от их значимости, передает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.
В итоге специалистам удалось записать речь Кеннеди, которую он должен был произнести 22 ноября 1963 в Торговом центре Далласа, но не успел по причине покушения. Текст ее сохранился до настоящих дней.
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