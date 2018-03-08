Ученые объяснили уникальную живучесть комаров
При неблагоприятных условиях африканские комары впадают в «спячку».
Речь идет о комарах рода Polypedilum vanderplanki. Изучая этих насекомых, российские и японские исследователи обнаружили, что при засухе в организме личинки комара запускается процесс, в результате которого прекращаются все функции, а жидкость замещается дисахаридом — трегалозой.
В таком состоянии личинка может пребывать в течение нескольких лет. При этом она становится невосприимчивой к ацетону и азоту. После этого личинка способна вернуться в первоначальное состояние, передает РЕН ТВ.
По мнению ученых, детальное исследование данного процесса может дать ответ на вопрос, возможен ли он в более крупных организмах.
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