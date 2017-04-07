Ученые объяснили невозможность заснуть рано
Специалисты из США и Турции провели масштабное исследование, вследствие которого установили, что некоторые люди любят поздно ложиться спать из-за генной мутации. Ответственность за сдвиг времени сна ученые возложили на ген CRY1, который регулирует циркадные ритмы.
Исследователи отмечают, что у многих людей с мутацией CRY1 периоды сна сдвинуты на 2-4 часа, но не стоит делать выводы, что совы и жаворонки определяются исключительно этим геном, - сообщает «ВладТайм».
Ученые порекомендовали людям с подобными мутациями придерживаться удобного им распорядка дня. Кроме того существует множество лекарственных средств, которые помогут нормализовать сон.
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