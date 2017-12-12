Ученые объяснили изменение цвета лягушек в брачный период

Ученые из США и Австралии выяснили, почему представители некоторых видов лягушек желтеют во время спаривания.

Исследователь Райна Камилла Белл из Калифорнийского университета в Беркли вместе с коллегами из Смитсоновского института и австралийского Университета Маккуори заявили, что изменение цвета в брачный период может отпугивать других самцов. Они считают, что такая трансформация является визуальным указанием для прочих особей, что нужно держаться от них как можно дальше.

Теория основана на материале других работ, где говорится, что ярко-желтый оттенок во время спаривания приобретают представители 95 видов лягушек.

В будущем ученые планируют выяснить, как лягушки воспринимают желтый цвет, передает портал «Научная Россия».