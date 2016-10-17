Ученые объяснили для чего нужно контролировать эмоции

Американские ученые рассказали, что им удалось определить, для чего людям важно контролировать свои эмоции, сдерживая их в трудных обстоятельствах. Ученые заявляют, что эмоциональное состояние должно контролироваться человеком, так как в противном случае оно может сказаться на здоровье человека, как психическом, так и физическом.

По словам ученых, сильные эмоции оказывают влияние на мимику, жесты и тембр голоса человека. Таким образом, под влиянием сильных эмоций изменяется не только психологическое, но и физическое состояние, сообщает «Trendyvivo.com»

Контроль над своим эмоциональным состоянием помогает поддерживать на необходимом уровне иммунитет человека. По словам психологов, при ощущении сильной злости и агрессии, необходимо глубоко вдохнуть и сосчитать до десяти. Это должно помочь успокоиться и привести свои мысли в порядок.