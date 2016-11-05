Ученые обнаружили зависимость между памятью человека и количеством зубов

Норвежские ученые в ходе 20-летнего исследования выявили зависимость между количеством зубов у человека и состоянием его памяти.

Наблюдая за участниками эксперимента, они установили, что объем запоминаемой человеком информации снижается по мере потери зубов.

По словам ученых, даже потеря одного зуба приводит к изменениям в головном мозге. Причем, вместе со снижением памяти нарастает агрессия и раздражительность, сообщают «Народные новости» со ссылкой на зарубежные СМИ.