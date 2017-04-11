Ученые обнаружили «центр честности» в мозге человека
Команда ученых из Швейарии и США провела эксперимент в поисках необычного участка мозга, который отвечает за честность. Эксперты взялись наблюдать группу подопытных, членам которой предлагали сыграть в кубики.
Согласно правилам игры, они называли комбинации цифр, которые им попались. Однако параллельно с этим верный ответ был на экране.
Как оказалось, у тех игроков, которые не подсматривали и честно все называли - фиксировались изменения в особой зоне верхней и правой части префронтальной коры головного мозга. Иначе все происходило у тех, кто постоянно подглядывал и лгал, - сообщают «РИА Новости»
Данные наблюдения, по мнению специалистов, лягут в основу создания более точного оборудования, чем нынешних детектор лжи. Эксперименты продолжаются.
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