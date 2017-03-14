Ученые обнаружили на спутнике Сатурна теплый океан
На Энцеладе, одном из спутников Сатурна, может иметься подповерхностный теплый океан. К такому выводу пришли астрономы из Франции и США.
Как сообщается, экспертам удалось обнаружить в недрах Энцелада интенсивное тепловое излучение. Его источник, предположительно, расположен в 30-50 километрах севернее так называемых «тигровых борозд», - сообщает «Экономика сегодня».
Это говорит о том, что под южным полюсом планеты на глубине нескольких километров может находиться теплый океан.
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