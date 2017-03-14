Ученые обнаружили на спутнике Сатурна теплый океан‍

На Энцеладе, одном из спутников Сатурна, может иметься подповерхностный теплый океан. К такому выводу пришли астрономы из Франции и США.

Как сообщается, экспертам удалось обнаружить в недрах Энцелада интенсивное тепловое излучение. Его источник, предположительно, расположен в 30-50 километрах севернее так называемых «тигровых борозд», - сообщает «Экономика сегодня».

Это говорит о том, что под южным полюсом планеты на глубине нескольких километров может находиться теплый океан.