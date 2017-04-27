Ученые обнаружили следы самых древних американцев

В Северной Америке обнаружены окаменевшие останки мастодонта, на костях которого выявлены следы их обработки человеком. Как уверяют ученые из Австралии и США, возраст находки составляет 130 тысяч лет.

Окаменелости были найдены в округе Сан-Диего в южной части штата Калифорния в породах, относящихся к позднему плейстоцену. На обломках костей также были трещины. По мнению исследователей, они могли появиться при воздействии твердым предметом. Кроме того, на месте находки также были выявлены несколько каменных наковален, износ которых не мог быть вызвал естественными процессами, - сообщают «Актуальные новости».

Ученые сделали вывод, что древний человек применял большие камни в качестве молотков и инструментов для извлечения костного мозга.