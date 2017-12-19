Ученые обнаружили сходство между шимпанзе и детьми

Исследователи Института человеческой когнитологии и науки о мозге Общества Макса Планка выявил сходство в характере малолетних детей и шимпанзе. И те, и другие хотят видеть, как наказывают их обидчиков.

Ученые провели эксперимент в котором участвовали более 70 детей в возрасте четырех-шести лет и 17 шимпанзе. Исследователи устраивали для них преставление, в котором с ребенком или обезьяной играла одна кукла, а другая мешала этому, отнимая игрушки. Потом появлялась третья кукла, которая била одну из двух других.

В какой-то момент сцену закрывали занавесом. Желающие увидеть продолжение должны были «заплатить»: дети – специальными жетонам, шимпанзе – едой. При этом ученые наблюдали за реакцией зрителей на происходящее. Исследователи отмечают, что в поведении детей и шимпанзе проявляется инстинкт кооперации, который помог развитию человечества, сообщает издание Nature Human.

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