Ученые из США обнаружили пользу в употреблении воды из-под крана

Ученые выяснили, что у американских детей, которые не пьют воду из-под крана, чаще появляется кариес. Однако есть в этом и свои достоинства: в крови таких людей низкое содержание свинца.

Врачи из США исследовали анкеты 16 000 детей и подростков от двух до пятнадцати лет. Медики оценивали результаты анализа крови и данные от стоматологов, уточняет интернет-издание «Индикатор».

Выяснилось, что дети, не пьющие воду из-под крана, чаще страдают от кариеса, но при этом у употребляющих неочищенную воду подростков выше уровень тяжелых металлов в крови. Врачи подсчитали, что каждый пятый американец, каждый четвертый афроамериканец и каждый третий мексиканец не пьют воду из-под крана, что составляет 15% от общего числа детей. При этом 3% детей столкнулись с проблемой повышенного содержания в крови свинца, однако кариес стал проблемой для каждого второго опрошенного.

Авторы исследования сделали вывод, что в США полезнее пить воду из-под крана, чем не пить. Соавтор открытия Гарри Слейд из Отделения стоматологической экологии Университета Северной Каролины в Чапел–Хилл заявил: «Общественное фторирование воды приносит пользу всем людям независимо от их доходов и возможности получать помощь стоматологов».

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