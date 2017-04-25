Ученые обнаружили поедающих полиэтилен гусениц

Гусеницы большой восковой моли могут разлагать полиэтиленовые пакеты. Об этом заявили группа американских ученых. Как предполагает один из авторов исследования, профессор Паоло Бомбелли, это открытие может помочь избавиться от огромного количества мусора, как на свалках, так и в океане.

Напомним, что экологи считают полиэтилен серьезной проблемой для окружающей среды из-за его крайне слабой скорости разложения в естественных условиях, - сообщают «РИА Новости».

Исследование заявили, что несколько сотен гусениц способны за 12 часов съесть около 92 миллиграмм полиэтилена, что существенно больше количества, которое разложили бы грибки или бактерии.