Ученые обнаружили планету «Татуин» из «Звездных войн»

Ученые из чилийского университета Вальпараисо открыли новую планету, поверхность которой напоминает планету Татуин и фантастической киносаги «Звездные войны».

Уточняется, что космическое тело расположено в созвездии Змея. Ученые уже определили, что планета находится в двойной системе SDSS 1557. У нее необычная структура.

По наблюдениям чилийцев, внутри этой системы есть два карлика: белый и коричневый. Они скрыты пылевым облаком. Все это стало причиной образования скал.

Измерив расстояние до таинственного космического тела, ученые пришли к выводу, что лететь до него придется около тысячи световых лет, сообщает агентство Nation news.

Татуин - фантастическая планета из киноэпопеи «Звездные войны» Джорджа Лукаса. Она находится на пересечении многих гиперпространственных маршрутов. Далекий от бдительных глаз Империи, Татуин стал пристанищем для различного рода авантюристов — контрабандистов, наёмников, охотников за головами, а также для короля преступного мира — Джаббы Хатта.

Новости по теме
Теги:
Следующая новость Российские ученые создали лекарство против устойчивого туберкулеза

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО