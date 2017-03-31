Ученые обнаружили планету «Татуин» из «Звездных войн»
Ученые из чилийского университета Вальпараисо открыли новую планету, поверхность которой напоминает планету Татуин и фантастической киносаги «Звездные войны».
Уточняется, что космическое тело расположено в созвездии Змея. Ученые уже определили, что планета находится в двойной системе SDSS 1557. У нее необычная структура.
По наблюдениям чилийцев, внутри этой системы есть два карлика: белый и коричневый. Они скрыты пылевым облаком. Все это стало причиной образования скал.
Измерив расстояние до таинственного космического тела, ученые пришли к выводу, что лететь до него придется около тысячи световых лет, сообщает агентство Nation news.
Татуин - фантастическая планета из киноэпопеи «Звездные войны» Джорджа Лукаса. Она находится на пересечении многих гиперпространственных маршрутов. Далекий от бдительных глаз Империи, Татуин стал пристанищем для различного рода авантюристов — контрабандистов, наёмников, охотников за головами, а также для короля преступного мира — Джаббы Хатта.
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