Ученые обнаружили огромные черные дыры в карликовых галактиках

Астрономы обнаружили черные дыры, которые в несколько миллионов раз тяжелее Солнца. Эти объекты находятся в двух карликовых галактиках в созвездии Девы. Черные дыры занимают около 17 процентов от всего их веса.

Ученые уже опубликовали результаты своих изысканий на страницах научных изданий. Обнаружить эти пространственно-временные области им помог телескоп Hubble, - сообщает «Индикатор».

Эксперты делают предположение, что это открытие позволит им с большей степенью уверенности утверждать, что черных дыр на самом деле гораздо больше, чем принято было считать раньше.