Ученые обнаружили огромные черные дыры в карликовых галактиках
Астрономы обнаружили черные дыры, которые в несколько миллионов раз тяжелее Солнца. Эти объекты находятся в двух карликовых галактиках в созвездии Девы. Черные дыры занимают около 17 процентов от всего их веса.
Ученые уже опубликовали результаты своих изысканий на страницах научных изданий. Обнаружить эти пространственно-временные области им помог телескоп Hubble, - сообщает «Индикатор».
Эксперты делают предположение, что это открытие позволит им с большей степенью уверенности утверждать, что черных дыр на самом деле гораздо больше, чем принято было считать раньше.
Следующая новость Аброр Азимов признал участие в теракте в Петербурге
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии