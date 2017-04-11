Ученые обнаружили новый вид ядовитого паука

Ученые из Сан-Диего открыли новый вид пауков. Паук Califorctenus cacachilensis относится к семейству сильно ядовитых насекомых, но для человека не представляет опасности. Паук был обнаружен в горной местности в Нижней Калифорнии.

Он имеет волосистое тело, обитает в каменистых пещерах, практически не выходя на свет. Размах лап обнаруженного паука составил 10 сантиметров, но ученые утверждают, что это не предел и данный вид может достигать гораздо больших размеров, - сообщает «Planet Today».

Эксперт изучающий новый вид паука рассказал, что насекомое его укусило. Место укуса начало зудеть, ощущения похожие на укол иголкой кактуса. Но вскоре зуд исчез бесследно. Несмотря на то, что Califorctenus cacachilensis относится к семейству бразильских бродячих пауков, которые считаются одним их самых ядовитых беспозвоночных, для человека его яд не опасен.

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