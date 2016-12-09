Ученые обнаружили новую причину инсульта

Американские ученые провели исследования, в ходе которых была найдена связь между состоянием депрессии у женщин и возникновением инсульта. Большую роль при возникновении заболевания играют и успокоительные лекарственные препараты.

Ученые провели обследование группы женщин и выявили, что сердечно-сосудистые заболевания проявляются чаще у тех из них, кто принимает антидепрессанты. Шанс возникновения инсульта у этих женщин на 32% больше, - сообщают «Актуальные новости».

Было замечено, что состояние депрессии может оказать влияние и на другие болезни. Ученые обусловили, что такое состояние может негативно влиять на развитие хронических болезней и на их осложнение. Тоска является неким «проводником» для сердечно сосудистых заболеваний, - утверждают исследователи.