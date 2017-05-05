Ученые обнаружили новое удивительное природное явление

Совсем недавно ученые, наблюдая за северным сиянием в Канаде, зафиксировали новое, небывалое ранее природное явление. Исследователи зафиксировали новое природное явление, объяснение которому пока не нашли

Астрономы-любители первыми увидели необычную дугу фиолетового цвета. Позже к ним присоединились и ученые из Университета Калгари. Ими были освоены данные с камер видеонаблюдения и спутников – оказывается, появление фиолетовой дуги сопровождал мощнейший газовый поток со скоростью 6 километров в секунду. Кроме того, датчики зафиксировали резкий скачок температуры на 3000 по Цельсию на высоте почти 300 километров над поверхностью Земли, - сообщают «Дни 24».

Эксперты пока не нашли никакого научного объяснения этому удивительному природному явлению, но обещают раскрыть эту тайну как можно скорее.

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