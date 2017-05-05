Ученые обнаружили невероятное свойство черного шоколада

Американские ученые выяснили, что черный шоколад обладает омолаживающим эффектом. По словам исследователя из Калифорнии, группа экспертов провела целую серию экспериментов на лабораторных крысах, чтобы доказать свою гипотезу.

Теперь можно быть полностью уверенным, что шоколад может бороться со старением благодаря мощным антиоксидантам в составе. Эксперименты доказали, что стабильное употребление черного шоколада снижает окислительный процесс в организме, который участвует в старении клеток, - сообщает «Экономика сегодня».

Ученые рассказали, что во время опытов кормили мышей веществом под названием эпикатехин — это флавонид, которым насыщен шоколад. В целом, черный шоколад является очень полезным для организма продуктом.