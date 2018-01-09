Ученые обнаружили негативный эффект ибупрофена

Прием ибупрофена в больших дозах грозит мужчинам бесплодием. К такому выводу пришли ученые из Дании.

Они провели эксперимент, в котором участвовали три десятка мужчин в возрасте от 18 до 35 лет. Их разделили на две группы и одним ежедневно давали 600 мг ибупрофена (три таблетки), а другим – плацебо.

Через две недели у участников эксперимента из первой группы было выявлено повышение выработки лютеинизирующего гормона, который оказывает влияние на синтез тестостерона. Чрезмерно большая его концентрация снижает выработку тестостерона, что чревато бесплодием, сообщает издание Science Alert.

Ученые отметили, что участники эксперимента получали препарат в умеренных дозах. В связи с этим негативный эффект выражен не значительно. Однако мужчинам, который принимают ибупрофен регулярно и в больших дозах, следует быть осторожными. В частности, речь идет о профессиональных спортсменах.

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