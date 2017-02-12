Ученые обнаружили в нашей галактике «блуждающую» черную дыру

Астрофизики заметили черную дыру на незначительном в космических масштабах расстоянии от Солнечной системы. Черная дыра обнаружена японскими учеными. Тело, поглощающее окружающую материю, пердвигается со скоростью примерно 100 километров в секунду. Основная часть облака расширяется вовне со скоростью 50 километров в секунду, а узкая его часть – со скоростью 120 километров в секунду.

Сообщается, что объект может представлять угрозу человечеству. Черная дыра из-за большого гравитационного притяжения поглощает все, что попадается на ее пути. Для астрофизиков явление до сих пор представляет большую загадку, так как на сегодняшний день сведения об этом явлении практически отсутствуют, - сообщает «ФАН».

Наблюдение, проведенное японскими астрофизиками, позволит более эффективно находить во Вселенной блуждающие черные дыры, их открытие играет большую роль для науки о космосе.

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