Ученые обнаружили у муравьев чувство взаимопомощи
Некоторые виды тропических муравьев спасают раненных товарищей, заявили специалисты Вюрцбургского университета.
Немецкие ученые выяснили, что муравьи во время охоты на термитов приходят на подмогу пострадавшим товарищам, - сообщает «Индикатор».
Раненные насекомые призывают других на помощь, испуская особые пахучие вещества. Муравьи дотаскивают соплеменников до муравейника, где им оказывают помощь.
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