Ученые обнаружили у муравьев чувство взаимопомощи

Некоторые виды тропических муравьев спасают раненных товарищей, заявили специалисты Вюрцбургского университета.

Немецкие ученые выяснили, что муравьи во время охоты на термитов приходят на подмогу пострадавшим товарищам, - сообщает «Индикатор».

Раненные насекомые призывают других на помощь, испуская особые пахучие вещества. Муравьи дотаскивают соплеменников до муравейника, где им оказывают помощь.