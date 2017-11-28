Ученые обнаружили у мужчин новый недуг

Ученые выявили у мужчин синдром посторгазмического недомогания, который, по их мнению, распространен гораздо чаще, чем считалось прежде.

Исследователи рассказали, что признаками этой болезни являются нарушение речи, проблемы с памятью, снижение зрения, головная боль, потливость и ухудшение настроения, которые обнаруживаюся у представителей мужского пола после эякуляции. В качестве причины синдрома посторгазмического недомогания ученые называют аутоиммунное или аллергическое расстройство.

Врачи провели эксперимент, в ходе которого 33 пациентам были сделаны инъекции собственной спермы в плечо. У 29 из них произошла аллергическая реакция. При этом у двоих мужчин, которые регулярно получали инъекции собственной спермы, спустя 15 месяцев и 31 месяц наблюдалось снижение симптомов, передает «Газета.ru».

Ученые намерены продолжить работу по изучению сидрома, чтобы получить полные данные о причинах болезни и научиться с ней бороться.

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