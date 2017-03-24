Ученые обнаружили молодые аналоги Млечного пути
Астрофизики из США, Британии и Индии в ходе очередных исследований космического пространства смогла обнаружить в глубинах далеких галактик молодые аналоги Млечного Пути.
Находка и дальнейшее ее исследования позволит интернациональной группе ученых открыть новые факты о том, как сформировалась наша галактика.
Более молодые аналоги Млечного Пути были найдены благодаря установленному в Чили комплексу телескопов ALMA. К слову, далекая находка ученых расположена от Земли на расстоянии 12 миллиардов световых лет, - сообщает «Экономика сегодня».
Благодаря новым данным астрофизики смогли представить, как галактики выглядели спустя 300 миллионов лет после Большой Взрыва. Работы в этом направлении будут продолжены и дальше.
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