Ученые обнаружили на Марсе окаменелого медведя

Окаменелый медведь был найден уфологами на снимке, опубликованном NASA. Сообщение о подобных «находках» появляется постоянно и ранее на снимках были замечены останки загадочных морских существ, также находили обувь, и даже профиль человека на склоне гор, сообщает «Svopi.ru».

Впрочем, сегодня уфологи уверяют, что на опубликованном NASA снимке они нашли останки окаменелого медведя гризли, что становится доказательством существования жизни на Марсе в прошлом.