Ученые обнаружили на Марсе окаменелого медведя
Окаменелый медведь был найден уфологами на снимке, опубликованном NASA. Сообщение о подобных «находках» появляется постоянно и ранее на снимках были замечены останки загадочных морских существ, также находили обувь, и даже профиль человека на склоне гор, сообщает «Svopi.ru».
Впрочем, сегодня уфологи уверяют, что на опубликованном NASA снимке они нашли останки окаменелого медведя гризли, что становится доказательством существования жизни на Марсе в прошлом.
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