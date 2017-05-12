Ученые обнаружили «гена – эгоиста»

Американские генетики нашли пару эгоистичных «отцовских» и «материнских» генов в ДНК червей-нематод. Первый участник пары уничтожает зародыши, а второй — защищает их от действия первого.

Такие эгоистичные гены" могут встречаться чаще, чем думалось ранее, полагает группа исследователей из университета Калифорнии во главе с Леонидом Кругляком, - сообщают «РИА Новости».

Концепция "эгоистичных генов" была выдвинута экспертами в 1960х годах. Она основывается на предположении, что эволюционные процессы протекают не на уровне популяций, а на уровне генов, которые "борются" между собой и, в конечном счете, создаются цепочки ДНК, которые могут убить организм, если в нем нет определенных генов, передающихся с потенциалом отца или матери.

https://ria.ru/science/20170511/1494132260.html

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