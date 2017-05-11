Ученые обнаружили в Египте гробницу дочери фараона

Группа археологов из Египта, проводя очередной этап раскопок близ Каира, нашла уникальную погребальную камеру принцессы XIII из династии фараонов. Она с XVII века до нашей эры находилась рядом с некрополем Дахшур.

Помимо главного сокровища – саркофага с мумией принцессы, в усыпальнице также был обнаружен деревянный ящик с иероглифами и несколько сосудов с жидкостью для мумификации, - сообщает «Экономика сегодня».

При этом исследователи пока не решаются открывать гроб с телом реликвии из-за опасения внезапного обрушения всей конструкции. Для начала ее будут тщательно крепить, чтобы избежать несчастного случая.