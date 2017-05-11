Ученые обнаружили в Египте гробницу дочери фараона
Группа археологов из Египта, проводя очередной этап раскопок близ Каира, нашла уникальную погребальную камеру принцессы XIII из династии фараонов. Она с XVII века до нашей эры находилась рядом с некрополем Дахшур.
Помимо главного сокровища – саркофага с мумией принцессы, в усыпальнице также был обнаружен деревянный ящик с иероглифами и несколько сосудов с жидкостью для мумификации, - сообщает «Экономика сегодня».
При этом исследователи пока не решаются открывать гроб с телом реликвии из-за опасения внезапного обрушения всей конструкции. Для начала ее будут тщательно крепить, чтобы избежать несчастного случая.
Следующая новость Google оплатила назначенный ФАС штраф в размере 438 миллионов рублей
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии