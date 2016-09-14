Ученые: некоторые вороны хорошо приспособлены к труду

Ученые обнаружили удивителльную способность гавайских ворон изготовлять и использовать орудия труда для добычи пищи, сообщают РИА "Новости" со ссылкой на источики в среде шотландских исследователей.

Так, ученый Кристианом Ратцем из Сент-Эндрюсского университета (Шотландия) обнаружил, что новокаледонские вороны обладают необычно прямыми клювами, и задумался, не является ли эта черта для птиц неким вспомогательным элементом для работы с орудиями труда - наподобие большого пальца на руках человека. Открытие данного вида воронов таким образом указывает на то, что в животном мире существует немало видов, способных создавать орудия труда. Ранее орнитологами уже было доказано, что большинство птиц из рода воронов обладают недюжими умственными способностями. В тестах на сообразительность они часто опережают многих млекопитающих и других пернатых.


Ученые полагают, что новокаледонские вороны настоящие чемпионы в этой сфере. Они входят в один "элитный клуб" вместе с человеком и некоторыми высшими приматами, умеющими изготовлять и пользоваться орудиями труда.

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