Ученые назвали зону аварии на Фукусиме безопасной

Ученые из университета Фукусимы уверены, что зона аварии по прошествии шести лет является безопасной.

Свои выводы научные сотрудники основывают на тех данных, которые собрал вертолет над городом Дате. Уровень радиации там снизился на 60 процентов. Моделирование дальнейшего радиоактивного фона позволило предположить, что за 70 лет в организме человека накопится доза радиации равная 18 миллизивертов. Согласно принятому положению, нормой считается показатель 1-20 мЗв в год, - сообщает «ВладТайм».

Ученые сообщили, что принятые меры, такие как снятие верхнего слоя почвы и мытье крыш сделали зону аварии на Фукусиме безопасной. Не стоит также исключать и природные факторы - снег и дождь смыли радиоактивные частицы, что позволило понизить уровень радиации. В марте приглашения на возвращение были разосланы более 52 тысячам местных жителей, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за катастрофы. 11 марта произошло новое землетрясение в префектуре Фукусима, магнитуда которого составила 5,3 балла.