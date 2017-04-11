Ученые назвали вызывающие пищевую зависимость продукты

Научные сотрудники из Национального института изучения наркотических зависимостей в США назвали ряд продуктов, способных вызывать у человека привыкание, схожее с наркотическим. Как оказалось, пищевая зависимость может сформироваться при употреблении продуктов, обладающих максимальной калорийностью.

Ученые отмечают, что пищевая зависимость по своим признакам похожа на наркотическую, алкогольную или табачную — человек неспособен отказаться от тех или иных блюд из-за эффекта, который они оказывают на его мозг. Особенно в этом отношении опасны очень жирные, очень сладки и очень соленые продукты, - сообщают «Актуальные новости».

Первые места среди вызывающих зависимость продуктов заняли сладкий и содержащий какао-бобы шоколад, мороженное с большим содержанием сахара, а также гамбургеры и пицца.