Ученые назвали вредные и полезные свойства творога

Эксперты-диетологи напомнили, что творог богат кальцием, белками и аминокислотами, но в этом уникальном продукте очень стремительно может размножаться кишечная палочка. Исследователи заявили, что творог является превосходным помощником для желающих сбросить лишние килограммы.

Этот кисломолочный продукт может похвалиться целым рядом полезных для здоровья свойств. В частности, регулярное употребление творога способно укрепить ногти, кости, волосы, снизить уровень вредного холестерина, а также нормализовать работу желудочно-кишечного тракта. Но кроме плюсов у творога имеются и некоторые минусы, - сообщает «Народные новости»

Главный вред от творога может исходить лишь тогда, когда продукт просрочен. В этом случае может развиться не только инфекционное заболевание, но и возникнуть проблемы с почками. Другим важным моментом может стать индивидуальная непереносимость или аллергическая реакция, вызванная лактозой либо консервантами, добавленными при производстве творога. Научные сотрудники рекомендовали выбирать творог в целой упаковке и не гнаться за обезжиренными вариациями продукта.

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