Ученые назвали цену счастья
Американские психологи узнали точную сумму денег, которая может сделать человека счастливым.
Согласно проведенным опросам, ученым удалось выяснить, что среднестатистический американец будет счастлив, если на его счету ежемесячно будет появляться сумма в 6 тысяч долларов.
А вот запросы россиян оказались гораздо скромнее – по подсчетам специалистов, примерно 90 тысяч рублей в месяц сделают российского гражданина счастливым.
По данным «Федерал пресс», опрос проводился раз в десятилетие на протяжении 50-ти лет.
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