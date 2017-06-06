Ученые назвали топ-5 продуктов для здоровья суставов

С возрастом у человека изнашиваются суставы, а большие нагрузки и плохое питание могут усугубить проблему. Специалисты назвали продукты, которые могут дольше сохранить суставы здоровыми.

Эксперты считают, что продлить эластичность суставов может желатин, который содержит питательные вещества, необходимые телу для производства коллагена. Также всего лишь 10 вишен в день могут защитить человека от приступов подагры – заболевания суставов и тканей, которое связано с нарушением обмена веществ, - сообщает «iReactor».

Иследователи уверены, что гранатовый сок снижает воспаление суставов при остеоартрозе. Следующим в списке числится рыбий жир, который также способен снизить боль при артрите и снизить продолжительную утреннюю скованность суставов. Также в ходе исследований было обнаружено, что олеокантал из оливкового масла оказывает противовоспалительное действие.