Ученые назвали точную дату начала апокалипсиса
Ученые уверены, что апокалипсис, вызванный столкновением Земли с небесным телом, произойдет уже нынешней осенью.
По расчетам астрономов, неопознанный объект больших размеров столкнется с нашей планетой 12 октября. В настоящее время небесное тело, диаметр которого превышает 40 метров, несется к Земле на огромной скорости, - сообщает «ФАН».
После столкновения, по мнению экспертов, озоновый слой планеты будет разрушен, а это, в свою очередь, приведет к гибели всего живого.
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